Ecomondo, i-Foria: Somma, "La circolarità dipende anche da prodotti progettati per essere riciclati meglio"

"L'economia circolare richiede un approccio di filiera: non bastano impianti di riciclo più efficienti, servono anche prodotti progettati per essere riciclati meglio". È il punto sottolineato da Marcello Somma, CEO di i-Foria, a Ecomondo, illustrando i risultati della collaborazione con Essity sul recupero dei TENA Pants nell'impianto dimostrativo di Spresiano, in provincia di Treviso. I test hanno evidenziato come la composizione dei prodotti possa incidere concretamente sulle prestazioni dei processi industriali, sui consumi energetici e sulla qualità dei materiali recuperati. Nel caso analizzato, il minore contenuto di polimero superassorbente nella frazione assorbente recuperata consente di ridurre il fabbisogno energetico della fase di essiccazione. L'obiettivo, spiega Somma, è integrare innovazione tecnologica e capacità industriale per trasformare il fine vita dei prodotti in una fonte di materie prime seconde e nuove applicazioni.