Ecomondo, Legambiente: Zampetti, "La sfida è creare filiere industriali durature"

"L'Italia è tra i Paesi più avanzati in Europa nel riciclo dei prodotti assorbenti per la persona, ma la vera sfida è fare in modo che gli investimenti avviati generino filiere industriali durature". È il messaggio di Giorgio Zampetti, Direttore Generale di Legambiente, intervenuto a Ecomondo nel confronto dedicato alla circolarità dei prodotti assorbenti. In Italia la raccolta dedicata coinvolge quasi 18 milioni di cittadini e il PNRR ha finanziato 11 nuovi impianti di trattamento, con investimenti superiori a 109 milioni di euro. Per Zampetti, ora è necessario consolidare il sistema e trasformare la capacità tecnologica di riciclo in un modello industriale stabile, capace di convertire un rifiuto complesso in una risorsa e in nuove opportunità per il Paese.