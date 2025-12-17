circle x black
Economista Lavecchia, '2,4 milioni di famiglie in povertà energetica nel 2024'

17 dicembre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel 2024, 2,4 milioni di famiglie si trovavano in povertà energetica, ovvero erano incapaci di affrontare quelle spese necessarie per rinfrescare, riscaldare adeguatamente la propria abitazione. E' un fenomeno strutturale:  ogni anno in media 2 milioni di famiglie sono in queste condizioni. Quest'anno, siamo a 2,4 milioni, pari al 9%, che rappresenta il massimo storico della serie dagli ultimi trent'anni. E' un dato che riguarda in particolare le famiglie che vivono nei piccoli centri e che vivono soprattutto nelle isole e nel Sud. È un fenomeno che riguarda alcune regioni in particolare e abbiamo anche evidenze del fatto che è particolarmente acuto nelle famiglie con minori". Così, Luciano Lavecchia, economista, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica, al seminario "La povertà energetica in Italia", ospitato da Arera e  promosso da Oipe - Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica  e Fondazione Banco dell'energia a Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
