Editoria, a rischio taglio prestazioni sanitarie per 115 mila iscritti a SaluteSempre

In arrivo ci potrebbe essere un taglio delle prestazioni sanitarie per i 115.000 iscritti a SaluteSempre, il fondo di assistenza sanitaria Integrativa per i settori Stampa, Editoria, Carta, Cartotecnica ed Affini. Secondo quanto si apprende, infatti, una nuova tegola potrebbe arrivare sui lavoratori del settore, già duramente messi alla prova dalla flessione dei giornali e dei prodotti cartacei e dalla crescente digitalizzazione dei processi produttivi. Proprio nei giorni scorsi Fedrigoni ha annunciato 195 licenziamenti per la cartiera Fabriano.

Il taglio si potrebbe abbattere sui lavoratori delle oltre 4.000 aziende del settore, associate ad Assografici, Assocarta, Aie - Associazione Italiana Editori e Anes - Associazione Nazionale Editoria di Settore. Nell'ambito di queste associazioni troviamo nomi di spicco dell'industria italiana: da Mondadori a Rizzoli; da Fedrigoni al Poligrafico dello Stato; da Kairos a Burgo.

Al tavolo del consiglio di amministrazione, che deciderà sulla questione domani mattina, siedono sia i sindacati sia le organizzazioni dei datori di lavoro.