circle x black
Cerca nel sito
 

Edufin Index 2026, sottosegretario Morelli: 'educazione finanziaria entrata nelle scuole'

Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Governo sta facendo molto, e non solo a parole: anzitutto l'informazione e l'educazione finanziaria ormai sono entrate nelle scuole, affinché i nostri giovani sappiano almeno di cosa si sta parlando. È un percorso di medio-lungo periodo, questo è chiaro, ma, non essendo in una società comunista e avendo dei valori liberali, non vogliamo imporre nulla a nessuno". Lo ha detto Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, in occasione della presentazione della quinta edizione di Edufin Index, l'Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato in collaborazione con Sda Bocconi e da quest'anno parte delle attività di Fondazione Alleanza. L'edizione 2026 del report è stata presentata oggi a Roma, nel corso di un evento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e riconosciuto nel calendario ufficiale del Mese dell'educazione finanziaria 2026 promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata
Cortei a Napoli, manifestanti bruciano carro armato di carta - Video
Cortei a Milano, manifestanti bloccano tangenziale e spunta lo striscione 'Gen Maranza' - Video
Risparmio: italiani ancora più prudenti, pensione e cure mediche la priorità - Videonews
Cortei a Genova, studenti e lavoratori uniti: "Fermare le armi non è reato"
Cortei a Milano, migliaia di manifestanti invadono la tangenziale - Video
Cortei a Palermo, migliaia di lavoratori e studenti contro guerra e carovita - Video
In corteo a Roma anche 'docenti furiosi': "Più fondi e nuovo sistema concorsi" - Video
Cortei Milano, la protesta unisce le generazioni 'la cultura disarma' - Video
Cortei a Roma, studenti intonano 'Bella ciao' - Video
Cortei a Roma, donne 'morte' a terra per raccontare il massacro di Gaza - Video
A Genova sciopero contro carovita, Nivoi (Usb): "Meloni pensa a repressione e non ai salari" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza