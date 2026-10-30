Edufin Index, Oddone (Alleanza Assicurazioni): 'nostra mission è essere utile al Paese e alle famiglie'

"Dico sempre che abbiamo prima di tutto una missione: lo scopo di essere utili al Paese, alle famiglie e alle persone. Il nostro motto è: 'Se c'è un problema, prima chiama noi'. Possiamo infatti fornire un quadro complessivo e tutte le informazioni necessarie per rendere le scelte davvero consapevoli. È un ruolo importante e una missione che tutti i consulenti di Alleanza conoscono molto bene". Così Marco Oddone, Ceo di Alleanza Assicurazioni, alla quinta edizione di Edufin Index, l'Osservatorio su consapevolezza e comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, realizzato in collaborazione con Sda Bocconi e da quest'anno parte delle attività di Fondazione Alleanza. Il risultati della ricerca sono stati presentati oggi a Roma nel corso di un evento patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e riconosciuto nel calendario ufficiale del Mese dell'educazione finanziaria 2026 promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.