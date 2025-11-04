circle x black
Eicma 2025: Meda (Eicma), 'elettrico è presenza a cui diamo adeguato valore'

04 novembre 2025 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"In questo momento il motore a combustibile rappresenta ancora la prevalenza, l'elettrico sta crescendo, con dei numeri in proporzione diversi, ed è una presenza a cui noi diamo adeguato valore. Abbiamo anche creato un'area urbana, che si chiama Yum - Your urban mobility, dove chi vorrà potrà provare scooter elettrici e altri veicoli a zero emissioni". Sono le parole di Pietro Meda, presidente di Eicma, in occasione della giornata di apertura alla stampa dell'edizione 2025 di Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, aperta al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano. 

