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Eiis 2026, presentato da Uiops il progetto Trails per produzione olio di palma sostenibile in Malesia

09 maggio 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
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Si è svolta a Roma la quinta edizione dell’Eiis Summit, l’evento internazionale realizzato dall’European Institute of Innovation for Sustainability. Tra i progetti più innovativi in tema di sostenibilità presentati durante il summit, si segnala il programma Trails di Cirad, un progetto di ricerca e sperimentazione sull’agroforestazione applicata ai paesaggi dominati dalla palma da olio, sviluppato in Sabah (Malesia) con il sostegno, tra gli altri, dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile (Uiops).

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