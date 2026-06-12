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SpaceX, Elon Musk inaugura l'Ipo: "Se me lo avessero detto avrei risposto 'stai fumando buon crack' "

Lo ha detto poco prima di suonare la campanella della quotazione maggiore di sempre.

Elon Musk SpaceX - (X/SpaceX-Nasdaq)
Elon Musk SpaceX - (X/SpaceX-Nasdaq)
12 giugno 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Se qualcuno mi avesse detto che sarebbe successa una cosa del genere, gli avrei risposto ‘probabilmente stai fumando del crack veramente buono’. In realtà pensavo che questa azienda sarebbe fallita”. Lo ha detto Elon Musk poco prima di dare inizio alla quotazione di SpaceX , la maggiore di sempre. Musk ha dato il via alle contrattazioni di Wall Street a distanza, dalla base di SpaceX di Stargate in Texas. L'Ipo che punta a raccogliere almeno 75 miliardi di dollari.

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L'intenzione è quella di voler collocare 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna, per una capitalizzazione di mercato di circa 1.770 miliardi di dollari. Lo sbarco in borsa supera di molto l'Ipo di Saudi Aramco, da oltre 29 miliardi di dollari nel 2019. L'orario delle 15 e 30 segna l'inizio delle negoziazioni per investitori istituzionali, il mercato retail può accedere dopo qualche ora.

“Difficile da credere che una piccola azienda che ha iniziato da un piccolo magazzino adesso si stia quotando con l’Ipo più grande di sempre”, ha detto Musk iniziando il suo discorso. Il Ceo ha raccontato che dava a SpaceX “meno di una chance del 10% di avere successo. Ma valeva un tentativo perché se un’azienda non ci avesse provato non avremmo mai avuto una civiltà nello Spazio. Le altre aziende di razzi non stavano semplicemente occupandosi di rendere la tecnologia stessa multiplanetaria”. Poi Musk si rivolge agli spettatori della cerimonia di quotazione: “Vogliamo prendere chiunque voglia andare sulla Luna, su Marte e magari un giorno anche fuori dal sistema solare, e vogliamo portarvi lì. Non gli astronauti, ma voi. E con questo team incredibile lo faremo. Ci sono sempre stati problemi sulla terra che vogliamo e dovremmo risolvere. Ma ci sono anche cose che ti rendono entusiasta sul futuro, e questo è il futuro dove SpaceX vuole portarvi”.

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