Enel, acquisisce un portafoglio di impianti eolici onshore in Germania

Con una potenza installata complessiva di 51 MW

Nuovo impianto eolico di Enel in Germania © wpd GmbH
Nuovo impianto eolico di Enel in Germania © wpd GmbH
15 dicembre 2025 | 12.57
Redazione Adnkronos
Enel, attraverso la controllata Enel Green Power Germany, ha perfezionato l’acquisizione di un portafoglio composto da due impianti eolici onshore in Germania che hanno una potenza installata complessiva di 51 MW. L’operazione apporta un contributo di circa 10 milioni di euro l’anno all’Ebitda ordinario di Gruppo, grazie ad una tariffa regolata in regime di feed-in premium, che garantisce un livello minimo di remunerazione qualora i prezzi di vendita sul mercato risultino inferiori alla soglia prevista.

Questa operazione, con un enterprise value di circa 80 milioni di euro, rappresenta la prima significativa acquisizione del Gruppo Enel di un portafoglio di impianti operativi in Germania, un mercato chiave all’interno della strategia di espansione geografica del Gruppo. Tale strategia prevede una crescita nel settore delle rinnovabili anche attraverso acquisizioni mirate, focalizzandosi su aree caratterizzate da stabilità regolatoria e macroeconomica.

Il mercato tedesco delle rinnovabili è infatti il più grande e uno dei più interessanti d’Europa grazie al potenziale di crescita e al contesto regolatorio favorevole, che prevede meccanismi di incentivazione per le fonti di energia rinnovabile.

