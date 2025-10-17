Energia: a Milano 'Connecting Energies', l'evento di Eni dedicato alla filiera

Mettere al centro la connessione tra attori diversi, ma complementari. Unire le forze e fare rete. Creare sinergie tra grandi aziende, PMI, startup, università, attori finanziari e istituzioni in un momento storico in cui la transizione energetica rappresenta una delle sfide più complesse degli ultimi tempi. Se ne è parlato al centro ricerche Eni di San Donato Milanese all'evento 'Eni Supply Chain Day - Connecting Energies'. Un incontro durante il quale è emerso che la filiera deve continuare ad essere competitiva e solo lavorando insieme è possibile cogliere appieno le opportunità offerte dalla trasformazione in atto.