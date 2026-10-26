Energia, Almadori (Eni): «Con Energia di Filiera, un bilancio positivo per guidare la trasformazione industriale»

"Energia di filiera è un'iniziativa avviata l'anno scorso da Eni, che ha coinvolto un centinaio di imprese, con un particolare focus sulle realtà di Puglia e Sicilia. Si tratta di un'iniziativa basata su una logica di confronto e di ascolto: le imprese, per la maggior parte piccole e medie imprese, hanno seguito un percorso di autovalutazione dei propri gap individuando punti di miglioramento, affiancate da una novantina di tutor Eni provenienti dall'area procurement, che le hanno sostenute nella definizione di piani di sviluppo e, infine, cimentate in project work. Il bilancio è molto positivo, non soltanto per i risultati raggiunti, ma per la prospettiva: sono emerse nuove possibilità di collaborazione per il futuro, indicando priorità come il reperimento e la formazione di competenze tecniche e l'accelerazione dell'innovazione. Il contesto di Maker Faire è ideale perché dimostra come l'innovazione debba trasformarsi in concretezza industriale, garantendo come priorità assoluta la sicurezza nei luoghi di lavoro e poi soluzioni capaci di ridurre i rischi tecnologici e migliorare l'affidabilità degli asset. È la stessa logica con cui riconosciamo l'eccellenza con gli Eni Supply Chain Awards e la aiutiamo a costruire con il percorso Energia di Filiera". Lo ha detto Claudia Almadori, responsabile Procurement Eni, partecipando a Roma alla presentazione dei risultati del programma Energia di Filiera nell'ambito di Maker Faire Rome 2026. Energia di Filiera è il programma promosso da Eni per sostenere la crescita e la competitività delle imprese maggiormente impattate dalla trasformazione di Eni. Il programma ha visto un percorso articolato in tre fasi: una prima valutazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento delle imprese, la definizione di un piano di sviluppo e la sua attuazione attraverso attività di formazione, networking e progetti concreti. L'incontro, si è tenuto a Roma nell'ambito delle iniziative collegate a Maker Faire Rome 2026, di cui Eni è Main Partner, ha rappresentato l'occasione per tracciare un primo bilancio del programma. Durante l'evento si è svolta anche la cerimonia degli Eni Supply Chain Awards 2026, che premiano le imprese della filiera distintesi per risultati conseguiti e comportamenti virtuosi, valorizzando in particolare l'impegno nell'innovazione, nella sicurezza e nel miglioramento continuo.