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Energia, Calabrese (Eni): «Eccellenza è sicurezza quotidiana»

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26 ottobre 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
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"Per noi l'evento di oggi è fondamentale perché promuove l'eccellenza tra i nostri fornitori: un'eccellenza che si misura anche e soprattutto nell'impegno che ciascuno mette nella tutela e nella sicurezza dei propri lavoratori, dei colleghi Eni e dell'ambiente. La collaborazione si attua nella quotidianità, giorno dopo giorno: non si esaurisce semplicemente rispettando norme e regole, ma si applica con comportamenti corretti e nel rispetto degli altri". Lo ha detto Marica Calabrese, responsabile Health, Safety, Environment & Quality di Eni, partecipando oggi a Roma alla cerimonia di premiazione degli Eni Supply Chain Awards 2026 e alla presentazione dei risultati del programma Energia di Filiera. L'iniziativa, promossa da Eni per sostenere la competitività e la capacità di trasformazione delle imprese della propria catena del valore, nasce per accompagnarle nelle sfide della transizione energetica, della digitalizzazione e dello sviluppo di nuove filiere industriali. Il programma ha coinvolto inizialmente circa 200 imprese fornitrici, concentrandosi successivamente su un centinaio di realtà, prevalentemente PMI. Le imprese sono state affiancate da tutor Eni attraverso percorsi di autovalutazione, definizione di piani di sviluppo, formazione e project work, con particolare attenzione alla sicurezza, alla sostenibilità e all'innovazione. L'appuntamento, si è tenuto a Roma nell'ambito delle iniziative collegate a Maker Faire Rome 2026, di cui Eni è Main Partner, ha offerto l'occasione per tracciare un primo bilancio del programma e ha ospitato la cerimonia degli Eni Supply Chain Awards 2026, il riconoscimento con cui Eni valorizza le imprese della propria filiera che si sono distinte per performance, innovazione, sicurezza e miglioramento continuo.

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