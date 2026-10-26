circle x black
Cerca nel sito
 

'Energia di Filiera': presentati i risultati del programma promosso da Eni

Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con un approccio orientato al miglioramento, attraverso la consapevolezza dei propri gap, la definizione del piano di sviluppo e l'azione concreta, si è conclusa la prima fase del programma promosso da Eni 'Energia di filiera'. Un'iniziativa avviata nel 2025 per supportare la crescita, la competitività e la capacità di trasformazione delle imprese che operano lungo la propria catena del valore. I risultati del programma sono stati presentati con un evento che ha fatto da cornice anche alle premiazioni di Eni Supply Chain Awards 2026, dedicati alle eccellenze della filiera che si sono distinte per performance, innovazione, sicurezza e miglioramento continuo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video
Corteo Milano, manifestanti si arrampicano per strappare cartello della Lega - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza