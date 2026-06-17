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Energia: Osto (Plenitude), 'progetto OASI Plus: centri raffrescamento per persone fragili'

17 giugno 2026 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Collaboriamo con Banco dell'energia dal 2023, e fino ad oggi abbiamo sostenuto 19 progetti a supporto di oltre 2.200 famiglie, supportando interventi di efficientamento energetico a favore di 11 strutture sul territorio italiano di cinque enti del terzo settore, liberando così risorse economiche per le loro attività sociali. Nel 2025, insieme a Croce Rossa Italiana, abbiamo contribuito al progetto 'OASI Plus' per la realizzazione di tre centri di raffrescamento in Piemonte, Toscana e Sicilia, con l'obiettivo di alleviare gli impatti delle ondate di calore sulle persone più fragili". Sono le parole di  Paola Osto, Head of Sustainability and D&I di Plenitude, durante l'8ª Plenaria della Fondazione Banco dell'energia, evento tenutosi oggi a Roma presso la Camera di Commercio.

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