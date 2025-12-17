Energia: Tasca (Banco dell'energia), 'erogazioni progetti possibile solo grazie a supporto rete territoriale'

"La rete per noi è determinante perché siamo capaci di generare ed elaborare progetti, ma l'erogazione di questi non può che essere svolta con le associazioni che presidiano i territori. Questo diventa fondamentale perchè non è solo importante il momento dell'erogazione, ma anche la capacità di rendere trasparente il progetto di intervento che è stato fatto, fino al punto di rendicontare i nostri partecipanti, i nostri finanziatori e tutti i membri che hanno aderito al Banco dell'energia quello che è lo stato avanzamento e il valore economico di ciò che portiamo sul territorio". Sono le parole di Roberto Tasca, presidente Fondazione Banco dell'energia e presidente di A2A, in occasione dell'incontro "La povertà energetica in Italia", ospitato da Arera e promosso da Oipe - Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica e Fondazione Banco dell'energia a Milano.