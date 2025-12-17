circle x black
Energia: Tasca (Banco dell'energia), 'erogazioni progetti possibile solo grazie a supporto rete territoriale'

17 dicembre 2025 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La rete per noi è  determinante perché siamo capaci di generare ed elaborare progetti, ma l'erogazione di questi non può che essere svolta con le associazioni che presidiano i territori. Questo diventa fondamentale perchè  non è solo importante il momento dell'erogazione, ma  anche la capacità  di rendere trasparente il progetto di intervento che è stato fatto, fino al punto  di rendicontare i nostri partecipanti, i nostri finanziatori e tutti i membri che hanno aderito al Banco dell'energia  quello che è lo stato avanzamento e il valore economico di ciò che portiamo sul territorio". Sono le parole di Roberto Tasca, presidente Fondazione Banco dell'energia e presidente di A2A, in occasione dell'incontro "La povertà energetica in Italia", ospitato da Arera e  promosso da Oipe - Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica  e Fondazione Banco dell'energia a Milano.

