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Energia: Tundo (BaxEnergy), 'in Sicilia eccellenze tecnologiche'

Roberto Tundo - Foto Adnkronos
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18 giugno 2026 | 15.51
Cristiano Camera
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“Questo è un momento importante per la Bax Energy, perché per la prima volta la nostra società si è dotata di un piano industriale.

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Un'opportunità, grazie alla Yokogawa, questo grande gruppo industriale multinazionale di cui BaxEnergy fa parte, che consente di scalare l'azienda e di irrobustire i rapporti con l'indotto industriale del territorio non soltanto siciliano, ma anche nazionale”. Così Roberto Tundo, amministratore delegato di BaxEnergy, durante la presentazione del primo Piano Industriale della società, che dal 2024 fa parte della multinazionale giapponese. “Ci confrontiamo giornalmente con competitor più grandi di noi -ha aggiunto Tundo- che hanno capacità molto più grandi di noi e, nonostante tutto, i nostri numeri ci consentono di dire che riusciamo ad avere una posizione competitiva nei loro confronti. Importante riflettere su come un territorio come la Sicilia riesca ad esprimere delle eccellenze tecnologiche, battendosi alla pari con colossi del settore”.

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Energia Piano Industriale Competitività
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