Enogastronomia: Alberighi (METRO Bologna), '35 anni di relazioni, passione e cambiamenti'

"Oggi festeggiamo i 35 anni di apertura del nostro punto vendita METRO di Bologna insieme a tutti i nostri collaboratori, i nostri clienti e le istituzioni". E' stato "un percorso fatto di relazioni, di passione e di cambiamenti. Il punto vendita si è rinnovato costantemente in questi 35 anni per stare vicino ai nostri clienti e alle esigenze del mercato Horeca". Così, Filippo Alberighi, Territory Manager di METRO Bologna, all'evento celebrativo dei 35 anni del punto vendita METRO di Castel Maggiore a Bologna.

