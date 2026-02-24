circle x black
Cerca nel sito
 

Enogastronomia: sindaco Vignoli, 'METRO realtà che si interfaccia con prodotti e produttori locali'

24 febbraio 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"METRO è una realtà che si interfaccia con prodotti e produttori locali. Pertanto, una realtà di questo tipo, che fa protrarre la sua attività per 35 anni, non può che radicarsi in modo profondo con una comunità, che vive e si muove assieme anche alle sue realtà produttive: da questo punto di vista, METRO gioca un ruolo di primaria importanza. E' un interlocutore molto importante per noi, che ci teniamo molto stretti e che siamo felici di avere con noi". Sono le parole del sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli, in occasione dell'evento di celebrazione del 35esimo anniversario del punto vendita METRO dello stesso Comune, in provincia di Bologna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza