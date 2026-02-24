Enogastronomia: sindaco Vignoli, 'METRO realtà che si interfaccia con prodotti e produttori locali'

"METRO è una realtà che si interfaccia con prodotti e produttori locali. Pertanto, una realtà di questo tipo, che fa protrarre la sua attività per 35 anni, non può che radicarsi in modo profondo con una comunità, che vive e si muove assieme anche alle sue realtà produttive: da questo punto di vista, METRO gioca un ruolo di primaria importanza. E' un interlocutore molto importante per noi, che ci teniamo molto stretti e che siamo felici di avere con noi". Sono le parole del sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli, in occasione dell'evento di celebrazione del 35esimo anniversario del punto vendita METRO dello stesso Comune, in provincia di Bologna.