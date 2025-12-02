Nuova giornata di proteste dei lavoratori ex Ilva. Le organizzazioni dei meltameccanici di Taranto di Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb hanno proclamato dalle 12 di oggi uno sciopero a oltranza nella fabbrica di Acciaierie d'Italia, ex Ilva, nel capoluogo jonico "fino a nuova comunicazione per protestare contro il piano presentato dal governo". L'iniziativa è finalizzata "a richiedere un incontro per un unico 'tavolo' a Palazzo Chigi, con l'obiettivo di ottenere il ritiro del Piano e di avviare un confronto serio e costruttivo sui diritti, la sicurezza e il futuro dei lavoratori. Questo atto di protesta rappresenta un momento fondamentale - aggiungono - per difendere i diritti di utti i lavoratori e garantire un futuro di stabilità e dignità nel mondo del lavoro".

Le proteste a Genova: bloccati aeroporto e autostrada

A Genova i lavoratori Ex Ilva si sono riuniti in assemblea fino alle 9 per poi partire con un corteo lungo le strade del ponente. I manifestanti hannoprima bloccato l'aeroporto Cristoforo di Genova e poi l'autostrada A10. "L'aeroporto è bloccato per lanciare un messaggio al governo, contro le chiacchiere. Il lavoro, a partire da Ilva deve arrivare a Genova" ha spiegato il sindacalista Fiom Armando Palombo, aggiungendo che "il lavoro non può andare via da Genova".

Autostrade in una nota sulla manifestazione a Genova dei lavoratori ex Ilva, Ansaldo Energia e Fincantieri ha fatto sapere che "alle ore 12 circa, sulla A10 Genova-Savona, sono stati temporaneamente chiusi i tratti compresi tra Genova Pra' e l'allacciamento con la A7 Serravalle-Genova verso Genova e tra l'allacciamento con la A7 e Genova Pegli verso Savona, a causa di una manifestazione che sta interessando la competenza autostradale". "Inoltre - prosegue la nota - è stata temporaneamente chiusa la stazione di Genova Aeroporto in uscita per le provenienze da Genova e in entrata in entrambe le direzioni. Attualmente si registrano code nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova". "Chi viaggia verso Genova, deve uscire alla stazione di Genova Pra' e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrate alla stazione di Genova Ovest sulla A7. Chi viaggia verso Savona può uscire a Genova Ovest e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in A10 alla stazione di Genova Pegli", conclude Autostrade.