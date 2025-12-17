circle x black
Export, Bozzetti (Fondazione Fiera): "Fiere sono passaporto per estero"

Così il Presidente durante il suo intervento alla “Conferenza Nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese” durante il panel “ La voce alle imprese”

Giovanni Bozzetti
17 dicembre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
“Oggi solo il 4% delle imprese italiane genera circa il 75% dell’export ed è composto prevalentemente da grandi aziende, mentre il cuore del nostro sistema produttivo è fatto di piccole e medie imprese. Per queste realtà, le fiere sono il primo passaporto per l'estero, rappresentano il più immediato strumento di accesso ai mercati internazionali". Lo ha detto oggi il presidente di Fondazione Fiera MIlano, Giovanni Bozzetti, durante il suo intervento alla Conferenza Nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese, in corso a Milano.

Le fiere "non sono semplicemente eventi o luoghi di transazioni economiche, ma vere e proprie infrastrutture strategiche al servizio del Paese: strumenti di relazione, fiducia e visione, e una forma concreta di diplomazia economica in cui il Made in Italy dialoga con il mondo - ha sottolineato Bozzetti -. Un ruolo confermato anche dai numeri: le aziende che partecipano alle nostre manifestazioni generano complessivamente 47 miliardi di euro di fatturato, di cui 17 miliardi sui mercati esteri".

L’internazionalizzazione rappresenta "una condizione necessaria per la competitività dell’Italia". Il presidente di Fondazione Fiera Milano ha ribadito come il sistema fieristico italiano "è oggi il quarto al mondo, con un valore di circa 1,4 miliardi di euro", ma per esprimere il suo potenziale "deve rafforzare la capacità di lavorare in modo unitario, superando frammentazioni e campanilismi".

Proprio per questo "la sfida che affronta il sistema fieristico è la stessa che riguarda il nostro tessuto produttivo: fare sistema, perché essere piccoli è spesso un valore, ma restare isolati è un limite. Nei mercati globali si cresce mettendo a fattor comune competenze, relazioni e infrastrutture. In questa direzione, come Fondazione Fiera Milano abbiamo avviato l’Alleanza per il Made in Italy, un tavolo di ascolto e coordinamento con associazioni e operatori per mettere a sistema le esigenze del settore e favorirne la crescita, con ricadute positive su economia, occupazione e territori” ha concluso.

export fieristico internazionalizzazione Made in Italy
