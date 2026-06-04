Fabrizio Bernini è il nuovo presidente di Confindustria Toscana. L’imprenditore aretino è stato eletto oggi, alla unanimità, dal consiglio di presidenza della federazione imprenditoriale regionale per il quadriennio 2026-2030. Bernini succede a Maurizio Bigazzi, che il consiglio di presidenza e il nuovo presidente hanno caldamente “ringraziato per il lavoro svolto alla guida degli industriali toscani”.

“Il momento per le nostre imprese non è facile – spiega il neopresidente di Confindustria Toscana, Fabrizio Bernini -. Accanto alla situazione economica complessa, con grandi incertezze, che tutti ben conosciamo, oggi abbiamo una esigenza in più: far presente chiaramente la situazione a tutte le istituzioni; le difficoltà economiche di imprese e famiglie devono stare saldamente in testa a tutte le agende politiche”. “Ci aspettano anni difficili e importanti, nei quali bisogna continuare – come già fatto dal mio predecessore - a far presente le pressanti esigenze delle imprese: dal tema dell’energia a quello dell’innovazione, dalla formazione a quello più generale della reindustrializzazione del nostro territorio”, prosegue Bernini. “E non assolverò a questo compito in solitudine: avrò al mio fianco colleghi dotati di specifiche deleghe”.

Fabrizio Bernini, nasce nel 1957 a Bucine (Arezzo); prima perito elettronico in un grande gruppo internazionale e poi progettista programmatore di sistemi informativi per le imprese del territorio, nel 1985 fonda una piccola software house e ne guida personalmente lo sviluppo e la crescita fino alla trasformazione nella grande impresa multi divisionale Zucchetti Centro Sistemi SpA (Zcs), di cui oggi è presidente. Il gruppo Zcs conta 5 divisioni (software, healthcare, automation, robotics, e green innovation), 7 filiali, 19 aziende controllate/collegate, 800 addetti; un giro d’affari di 280 milioni di euro, un fatturato che si sta stabilizzando dopo anni di crescita esponenziali. Esporta in oltre 50 paesi ed è titolare di 130 brevetti relativi a 50 invenzioni. Fabrizio Bernini ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra i quali il Premio dei Premi per l’Innovazione nel 2010 e nel 2014. Nel 2017 viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi è presidente di Zucchetti Centro Sistemi SpA; presidente di Confindustria Toscana Servizi; presidente di Digital Innovation Hub Toscana; vice presidente di Banca del Valdarno Credito Cooperativo; vice presidente Gruppo Toscano – Consigliere Nazionale - Federazione Cavalieri del Lavoro.