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Farmaci, Magrelli (Aifa): "In Europa riforme per tenere il passo dell’innovazione"

‘Agenzia attivamente coinvolta a livello nazionale e internazionale su tutti gli aspetti regolatori’

Armando Magrelli - Foto Adnkronos
Armando Magrelli - Foto Adnkronos
21 maggio 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“L’Europa sta modificando i propri assetti normativi per stare al passo con l’innovazione” farmaceutica con interventi come “il Critical Medicines Act, il Biotech Act e la riforma della legislazione farmaceutica. Sono interventi avviati dagli stakeholder con l’obiettivo di colmare il divario rispetto a un’innovazione che avanza a una velocità sempre più difficile da definire e governare”. Lo ha detto Armando Magrelli, direttore dell’Ufficio Relazioni internazionali di Aifa- Agenzia italiana del farmaco, nel corso della diretta streaming 'Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità', il primo del ciclo di incontri 'Equilibri e prospettive del sistema salute’ promosso da Adnkronos con il il contributo non condizionate di Farmindustria.

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“Aifa è attivamente coinvolta nei processi regolatori europei e internazionali, con una serie di attività che riguardano la valutazione dei farmaci, il monitoraggio, le ispezioni e altre funzioni regolatorie svolte sia a livello centrale sia nazionale - illustra Magrelli - In questo senso Aifa ha un ruolo duplice: partecipa attivamente all’interno dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) e a una serie di altre realtà internazionali che riguardano questioni regolatorie per la qualificazione di metodologie comuni nella produzione e gestione dei farmaci e, a livello nazionale, è attiva su temi che riguardano accesso, rimborso e controllo dei farmaci sul mercato italiano”.

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Farmaci la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità farmaci innovazione regolamentazione sostenibilità
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