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Farmaci, Pavesi (Aifa): "Innovazione e sostenibilità non sono alternative"

'Entrambe le cose vanno garantite per sistema sanitario rinnovato'

Giovanni Pavesi - Adnkronos
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09 novembre 2026 | 19.58
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

 

"Da una parte c’è l’innovazione che costa, con il progressivo numero di farmaci ad alto costo che devono essere portati al letto del paziente, e dall’altra la necessità di rendere il sistema sanitario sostenibile sotto il profilo finanziario. Le due cose non sono in alternativa: dobbiamo garantire un’innovazione che sia innovazione vera e non solamente una semplice novità". Lo ha detto Giovanni Pavesi, direttore amministrativo dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), intervenendo all’incontro 'Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema', organizzato da Nuove Reti a Roma.

"Dobbiamo contemporaneamente garantire che il valore dell’innovazione sia tale da consentire miglioramenti terapeutici, minore ospedalizzazione, maggiore aderenza terapeutica e canali di accesso più rapidi e più prossimi al paziente - ha spiegato Pavesi -. In questo quadro avremo un sistema sanitario rinnovato che non si porrà più il tema del costo del farmaco, ma quello di una politica del farmaco". "Abbiamo in finanziaria una proposta del Governo sul tema dell’‘early access’, con uno stanziamento di 70 milioni di euro in questa prima fase, per consentire a farmaci realmente innovativi di andare direttamente in autorizzazione senza aspettare il percorso tradizionalmente necessario per arrivare all’autorizzazione in commercio. Questo è già un segnale forte”.

"L’altro fronte è cercare di essere più veloci nelle autorizzazioni e consentire che sia i tempi di Aifa sia quelli delle Regioni nell’inserire il farmaco nei loro prontuari terapeutici siano garantiti in termini certi" ha concluso.

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