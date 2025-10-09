Ferrero Innovation Day, 5 novità sul mercato italiano: dai biscotti, agli snack fino alle tavolette di cioccolato

Per rafforzare la sua presenza su fette di mercato strategiche, come quella dei biscotti, degli snack salutari e delle tavolette di cioccolato, Ferrero porta sugli scaffali dei supermercati italiani cinque nuovi prodotti, presentati alla stampa al primo Ferrero Innovation Day Italia a Milano. "Per Ferrero l'innovazione è un valore fondante e rappresenta il motore di un sistema che unisce qualità, persone e unicità. In Italia l'innovazione si muove lungo due direttrici, condivise con il Gruppo: il rafforzamento della nostra leadership nel core business, caratterizzato da marchi iconici e amati dai nostri consumatori e l'espansione verso nuovi segmenti, anche con nuovi brand", ha commentato Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero commerciale Italia