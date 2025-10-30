circle x black
Ferrovie, Klaus Algieri (Cam. Commercio Cosenza): "Treno per unire Nord e Sud nel segno dei territori"

Lancio della campagna 'Cosenza-Bolzano Food Express' presso la delegazione della Regione Calabria a Roma

Ferrovie, Klaus Algieri (Cam. Commercio Cosenza):
30 ottobre 2025 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Questo simposio da Nord a Sud nasce per accorciare l’Italia. E' la prima volta che due territori si promuovono insieme, anche con Trenitalia. Dal 15 novembre, su tutti i Frecciarossa, verranno trasmessi video dedicati a Bolzano e Cosenza per valorizzare i nostri territori. È un ponte enorme che unisce il Paese. Questo è uno scambio culturale e stiamo facendo da apripista per altre Camere di commercio”. Lo ha detto Klaus Algieri, presidente della Camera di commercio di Cosenza, in occasione del lancio della campagna 'Cosenza-Bolzano Food Express' presso la delegazione della Regione Calabria a Roma.

“Non ci fermeremo a questo accordo. All'inizio non pensavo che Trenitalia avrebbe accettato questa collaborazione, ora però auspico che diventi un’esperienza nazionale, con il coinvolgimento di tutte le Camere di commercio, e poi anche internazionale. Il 26 febbraio si incontreranno anche i due vescovi, a testimonianza di un ponte non solo economico ma anche sociale. Nel 2024 oltre 42mila viaggiatori da Bolzano hanno scelto la Calabria e più di 63mila calabresi hanno visitato la provincia di Bolzano, numeri destinati a crescere grazie a questa nuova tratta”, ha aggiunto.

Algeri ha lanciato poi la prossima sfida: “Sarebbe bello che Trenitalia realizzasse pacchetti turistici per visitare i luoghi, da tre giorni a una settimana, tra Bolzano e la provincia di Cosenza”.

