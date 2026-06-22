circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrovienord con Etv publishing presenta 'La Melodia misteriosa'

Ferrovienord - Etv presentano 'La Melodia misteriosa' - (Ufficio stampa)
Ferrovienord - Etv presentano 'La Melodia misteriosa' - (Ufficio stampa)
22 giugno 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è tenuta oggi nella stazione di Milano Cadorna la presentazione dell’albo a fumetti “La Melodia Misteriosa” realizzato da Etv Publishing per Ferrovienord. Una breve storia ambientata nelle stazioni e nei paesi attraversati dalla ferrovia Saronno-Como che permette al lettore – attraverso la finzione della trama - di rivivere le atmosfere e i luoghi del territorio lariano a fine dell’Ottocento. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere delegato di Fnm Fulvio Caradonna, il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, l’amministratore delegato di Espansione Srl Mario Rapisarda e i disegnatori che hanno dato volto alle vicende, Alessandro Piccinelli e Claudio Villa.

Dieci tavole inedite a fumetti rievocano la nascita nel 1898 della ferrovia che collega Saronno a Como attraverso una storia avvincente e delicata che prende avvio dal furto di un violino d’inestimabile valore a bordo di un treno per arrivare a svelare un prodigioso talento naturale in grado di suonare melodie meravigliose. La pubblicazione “La Melodia Misteriosa”, ideata insieme a FERROVIENORD, è uscita in allegato a “Storie e Misteri del Lago di Como”, volume già in libreria che compone il secondo capitolo di una trilogia dedicata completamente al territorio lariano.

“Storie e Misteri del Lago di Como” è composta da quattro racconti a fumetti ambientati sul lago di Como in epoche diverse. Il primo, “La scomparsa del Brüt”, porta i lettori al Carnevale di Schignano negli anni dei moti risorgimentali. “Delitto sui binari della Menaggio-Porlezza” è un giallo dai toni cupi, che si consuma a fine Ottocento su questa vecchia ferrovia”. “In fuga con il brigante” racconta la fuga di una famiglia ebrea verso la Svizzera, aiutata da un contrabbandiere attraverso i valichi del lago durante la Seconda Guerra Mondiale. “Storie di Lorenzo e Lucia” ripercorre l’emigrazione in Sicilia dall’Altolago nel Seicento, ai tempi della peste manzoniana

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ferrovia fumetti storia Lago di Como Ferrovienord Etv Publishing
Vedi anche
Incidente mortale a Savona, il giovane del video choc lascia l'Italia: "Remigrazione"
All'Assemblea Figc la protesta dei tifosi: "Per un calcio giusto e popolare"
Vannacci: "A scuola non si studia l'inno d'Italia, bisogna insegnare in classe a essere cittadini" - Video
News to go
Afa, caldo e notti tropicali: il meteo della settimana
Bagno di folla per Meloni al raduno degli alpini - Video
Coldiretti: in 50 anni persi 2,4 milioni di ettari di pascoli - Video
News to go
Il Regno Unito vuole vietare i social agli under 16
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping
News to go
Laureati, all'estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta in Italia
Francia, vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video
Maturità, sollievo al classico per Quintiliano. Studenti scientifico: "Prova tosta ma eravamo preparati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza