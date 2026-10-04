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Festival Nazionale dell'Economia Civile: partecipazione femminile e premiazioni sul palco dell'ultima giornata

04 ottobre 2026 | 13.48
Redazione Adnkronos
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80 anni di partecipazione femminile e nuove economie della democrazia, poi spazio a due premi sul palco del Festival nazionale dell'economia civile, giunto all'ultima giornata. Politiche di genere al centro con la giornalista Marianna Aprile, la Professoressa di Diritto del lavoro dell'Università degli Studi di Firenze Maria Paola Monaco e il collega Enrico Marone. Spazio poi al premio Nazionale Comuni di Economia Civile 2026 e Premio Amministrazione Condivisa con Valentina Avantaggiato, Sindaca di Melpignano, e Marco Ciarulli, Presidente Legambiente Marche.

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