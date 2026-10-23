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Fiere: Di Luca (Michelin Italia), 'progettazione e gestione pneumatico fondamentali per ridurre emissioni in logistica'

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23 ottobre 2026 | 12.20
Redazione Adnkronos
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"Quando si parla di riduzione dell'emissione di Co2 relativamente allo pneumatico, la sfida è fare in modo che questo consumi meno energia possibile per avanzare ed abbia, dunque, una bassa resistenza al rotolamento. L'attenzione su questo aspetto è molto alta, soprattutto nello sviluppo dei nuovi prodotti. C'è poi la questione legata all'utilizzo che io faccio dello pneumatico: esiste infatti una serie di operazioni che la flotta può fare già da subito per aumentare ad abbattere l'impatto ambientale durante il rotolamento. Abbiamo preso parte alla manifestazione proprio per raccontare questi aspetti". Lo ha detto Remo Di Luca, responsabile dipartimento Prodotto e Performance Michelin Italia, al convegno 'Soluzioni per ridurre la Co2: camion, semirimorchi, pneumatici', svoltosi nel corso della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la manifestazione fieristica italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale. La kermesse, firmata da Mediapoint & Exhibitions, è in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.

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