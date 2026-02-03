circle x black
Cerca nel sito
 

Fiere: Ieg approva il nuovo piano industriale 2025-2030, target ricavi fino a 365 mln

03 febbraio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Corrado Peraboni, ceo di Italian Exhibition Group: "L'aggiornamento del Piano Strategico fa leva sui risultati raggiunti nel 2023 e nel 2024 e rafforza una visione di crescita di lungo periodo. La nostra ambizione è proseguire in un percorso di crescita principalmente organica e accelerare lo sviluppo internazionale. In questo percorso, proseguono gli investimenti sulle venues di Vicenza e Rimini, a sostegno dell'evoluzione dell'offerta e del posizionamento competitivo del Gruppo. Guardando al 2030, il Gruppo si pone l'obiettivo di raggiungere ricavi compresi tra 360 e 365 milioni di euro e un Adj. EBITDA compreso tra 100 e 105 milioni di euro, in un quadro di gestione finanziaria equilibrata e orientata alla creazione di valore nel tempo, costruendo le basi per operazioni di scala anche significative".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza