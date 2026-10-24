circle x black
Cerca nel sito
 

Fiere: ispettore Foggetti (VdF Cremona), 'soccorritori e demolitori devono poter gestire rischi legati a nuovi vettori energetici'

Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con la mia amministrazione, ossia il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, faccio parte del tavolo tecnico del Cei, dove ho conosciuto i membri e i presidenti di Ada - Associazione demolitori autoveicoli e di Ancsa - Associazione nazionale Centri soccorso autoveicoli. Stiamo lavorando insieme per delineare un inquadramento relativamente alle sfide che la transizione energetica porta al settore". Soccorrere e demolire veicoli alimentati da nuove fonti energetiche, dall'elettrico ai biocarburanti fino all'idrogeno "cambia profondamente il modo di lavorare. Occorre una valutazione del rischio specifico, l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari e delle tecniche per il recupero che offrano una migliore in sicurezza. Il sistema, in sintesi, deve poter gestire i nuovi pericoli legati ai nuovi vettori energetici". Così Andrea Foggetti, ispettore antincendi esperto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cremona, oggi a Piacenza, in occasione del convegno 'Soccorso stradale: la parola agli esperti', svoltosi nella giornata conclusiva della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale ideata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Kim Kardashian e Naomi Watts: "Donne lottano ancora per essere al sicuro, credute e pagate il giusto" - Video
Sangiuliano: "Ho portato 1 miliardo di euro per la cultura a Napoli" - Video
Butti: "Governo innovatore nella tecnologia ma con uomo sempre al centro"
Ora solare 2026, stanotte si cambia: come spostare le lancette - Video
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza