Fiere: ispettore Foggetti (VdF Cremona), 'soccorritori e demolitori devono poter gestire rischi legati a nuovi vettori energetici'

"Con la mia amministrazione, ossia il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, faccio parte del tavolo tecnico del Cei, dove ho conosciuto i membri e i presidenti di Ada - Associazione demolitori autoveicoli e di Ancsa - Associazione nazionale Centri soccorso autoveicoli. Stiamo lavorando insieme per delineare un inquadramento relativamente alle sfide che la transizione energetica porta al settore". Soccorrere e demolire veicoli alimentati da nuove fonti energetiche, dall'elettrico ai biocarburanti fino all'idrogeno "cambia profondamente il modo di lavorare. Occorre una valutazione del rischio specifico, l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale necessari e delle tecniche per il recupero che offrano una migliore in sicurezza. Il sistema, in sintesi, deve poter gestire i nuovi pericoli legati ai nuovi vettori energetici". Così Andrea Foggetti, ispettore antincendi esperto del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cremona, oggi a Piacenza, in occasione del convegno 'Soccorso stradale: la parola agli esperti', svoltosi nella giornata conclusiva della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la kermesse italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale ideata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo.