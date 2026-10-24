Fiere: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), 'bilancio positivo per 2a edizione di T3 Expo, importante risposta da settore soccorso stradale'

"Il bilancio di questa seconda edizione di T3 Expo è positivo per la risposta di un comparto d'eccellenza della meccanica italiana, quello degli allestitori, che merita di essere valorizzato attraverso una manifestazione specialistica. Tra i settori che hanno partecipato con maggiore convinzione figura quello del soccorso stradale e dell'autodemolizione, ospitato in un padiglione dedicato, che ha registrato un riscontro particolarmente positivo, con operatori arrivati da tutta Italia e anche dall'estero". Lo spiega Fabio Potestà, direttore Mediapoint & Exhibitions, oggi a Piacenza, in chiusura della seconda edizione di T3 - Truck, tyre e trailer, la fiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale, ideata e organizzata negli spazi di Piacenza Expo da Mediapoint & Exhibitions.