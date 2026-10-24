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Fiere: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), 'straordinario rapporto espositori-visitatori al primo Agv Expo'

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24 ottobre 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo avuto una ventina di espositori coraggiosi, ai quali va tutta la nostra gratitudine. Abbiamo inoltre superato i mille visitatori già alla prima edizione: un rapporto tra visitatori ed espositori che, in quasi cinquant'anni di carriera, raramente mi è capitato di riscontrare a questi livelli. Ci auguriamo che gli espositori che hanno creduto in questa prima edizione continuino a darci fiducia". Lo afferma Fabio Potestà, direttore Mediapoint & Exhibitions, oggi a Piacenza, commentando i dati di partecipazione all'edizione d'esordio di Agv Expo, la prima mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata, ideata e organizzata negli spazi di Piacenza Expo da Mediapoint & Exhibitions.

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