Fiere: Riva (Proxaut), 'ad Agv Expo presentato nuovo Under-X e case history nel settore alimentare'

"In questa prima edizione di Agv Expo presentiamo una novità che abbiamo denominato Under-X, il nuovo veicolo a guida autonoma compatto, progettato per rendere le flotte AGV sempre più flessibili, intelligenti e configurabili. Under-X è in grado di sollevare fino a 1200 chili, sia di pallet, ma anche di altre tipologie di unità di carico. All'interno del convegno abbiamo presentato un caso reale di un magazzino del settore alimentare che abbiamo costruito lo scorso anno in Ungheria. Abbiamo così mostrato come l'applicazione degli AGV possa interfacciarsi in maniera molto rapida ed efficace anche all'interno di ambienti di lavoro difficili, come quello freddo e umido del cliente ungherese". Lo afferma Michele Riva, Amministratore Delegato di Proxaut Srl, oggi a Piacenza, in occasione del convegno 'Agv e Amr alla prova del magazzino reale', svoltosi nel corso dell'edizione d'esordio di Agv Expo, la prima mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo, la kermesse è firmata Mediapoint & Exhibitions.