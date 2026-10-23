circle x black
Cerca nel sito
 

Fiere: Riva (Proxaut), 'ad Agv Expo presentato nuovo Under-X e case history nel settore alimentare'

Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questa prima edizione di Agv Expo presentiamo una novità che abbiamo denominato Under-X, il nuovo veicolo a guida autonoma compatto, progettato per rendere le flotte AGV sempre più flessibili, intelligenti e configurabili. Under-X è in grado di sollevare fino a 1200 chili, sia di pallet, ma anche di altre tipologie di unità di carico. All'interno del convegno abbiamo presentato un caso reale di un magazzino del settore alimentare che abbiamo costruito lo scorso anno in Ungheria. Abbiamo così mostrato come l'applicazione degli AGV possa interfacciarsi in maniera molto rapida ed efficace anche all'interno di ambienti di lavoro difficili, come quello freddo e umido del cliente ungherese". Lo afferma Michele Riva, Amministratore Delegato di Proxaut Srl, oggi a Piacenza, in occasione del convegno 'Agv e Amr alla prova del magazzino reale', svoltosi nel corso dell'edizione d'esordio di Agv Expo, la prima mostra-convegno italiana dedicata ai sistemi a guida automatica e alla logistica automatizzata. In svolgimento fino al 24 ottobre negli spazi di Piacenza Expo, la kermesse è firmata Mediapoint & Exhibitions.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza