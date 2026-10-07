Fiere: settore strategico per economia reale e piccole e medie imprese

Il comparto fieristico assume un ruolo sempre più rilevante nel sostegno all'economia reale, favorendo relazioni e occasioni di confronto lungo tutta la filiera. Le manifestazioni, soprattutto quelle internazionali, rappresentano un'opportunità importante anche per le piccole e medie imprese. Il settore si inserisce, inoltre, nel più ampio ambito delle in-person experiences, legato alle esperienze e agli incontri in presenza. In questo quadro, il confronto tra associazioni fieristiche e istituzioni viene considerato centrale per accompagnare lo sviluppo del comparto.