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Firmato accordo per innovazione digitale territorio romano tra Open Fiber e Ama Spa

07 aprile 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Open Fiber e Ama Spa hanno firmato il primo accordo di collaborazione, atto ad applicare al decoro e all'igiene urbana, attraverso una rete di sensori IoT e telecamere intelligenti, la raccolta e l'aggregazione di  dati fondamentali per l'efficienza dei servizi. La collaborazione tra le due aziende è nata dalla volontà di potenziare le applicazioni già in uso da Ama per il monitoraggio dei rifiuti, sfruttando le alte prestazioni della rete in fibra ottica di Open Fiber, puntando ad accelerare la digitalizzazione della Capitale. L'intento finale, infatti, è la valorizzazione degli investimenti infrastrutturali realizzati negli ultimi anni, traducendoli in servizi concreti e innovativi per migliorare la qualità della vita quotidiana di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

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