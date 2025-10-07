Fisco, Mancini: "Conciliazione vita-lavoro va aiutata con servizi a livello distrettuale non di singoli lavoratori"

"La questione della conciliazione vita-lavoro non è solo legata a un concetto economico puro, ma anche a un concetto di servizi che non devono essere legati solo ai singoli lavoratori, ma più ampi: legati a una questione distrettuale, se non territoriale, con accessi molto più ampi in una logica simile al nord Europa'. Così Paola Mancini, senatrice e componente della 10ª Commissione Affari Sociali, all'evento organizzato a Roma da Manager Italia dal titolo 'Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita'.