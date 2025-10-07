circle x black
Fisco, Nolo (Manageritalia): "Recuperare quota evasione fiscale pari a 90 mld di euro"

07 ottobre 2025 | 07.17
Redazione Adnkronos
"E' necessario far emergere l'economia sommersa e creare dei nuovi contribuenti in modo da recuperare quella quota di evasione fiscale pari 90 miliardi di euro, che sarebbero risorse fondamentali per sostenere il sistema di welfare, gli investimenti per lo sviluppo produttivo e soprattutto per garantire un'equità di trattamento fra cittadini che ugualmente devono contribuire ai servizi utilizzati". Così, Monica Nolo, vicepresidente Manageritalia, l'associazione che ha organizzato, oggi a Roma, l'evento 'Fisco e welfare: proposte per una nuova stagione di crescita'.

