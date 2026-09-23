Fisco, Pierini (Assobibe): "Sugar tax blocca oltre 1 miliardo di investimenti"

“Questa tassa è pronta a scattare da sette anni, e tutti i governi, anche quello che l'ha introdotta nel 2019, l'hanno poi posticipata, a dimostrazione della sua inutilità”. Ha detto Giangiacomo Pierini, presidente Assobibe, al momento di confronto a Roma, promosso dall’associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, che ha riunito istituzioni, forze politiche e imprese per analizzare gli impatti economici e sociali dell’entrata in vigore della Sugar tax, fissata a inizio 2027.

“Il fatto che una tassa non sia stata implementata non significa che non crei problemi: abbiamo più di un miliardo di euro bloccati in questo momento sui conti delle aziende che, non sapendo cosa accadrà in futuro, devono tutelarsi”, ha aggiunto.

“È un miliardo di euro che potrebbe andare in nuovi investimenti, nuovi impianti, ampliamenti e nuovi prodotti, dunque anche in nuova occupazione. Per questo chiediamo la sua cancellazione”, ha sottolineato Pierini. “Senza questa tassa saremmo pronti a continuare a investire e a sostenere le vendite. Il nostro mercato ha bisogno di investimenti, ha bisogno di innovazione, deve continuare a crescere”, ha spiegato.

Secondo il presidente di Assobibe, l'introduzione della Sugar tax “avrebbe l'effetto di determinare subito un incremento della fiscalità del 28% per litro di bevanda”. “È difficile pensare che questo costo possa essere assorbito dalle imprese, che oggi pagano tantissimo l'energia, le materie prime, il packaging e i trasporti”, ha osservato. L'aumento dei prezzi, ha concluso, “determinerebbe un calo di volumi, stimiamo del 16%, che significa meno acquisti di materie prime italiane, dalla frutta al packaging, e minori vendite con un impatto sull'occupazione”.