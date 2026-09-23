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Fisco, Savino (Mef): "Obiettivo è annullare sugar tax, servono certezze"

Sandra Savino, sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze - (foto Adnkronos)
Sandra Savino, sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze - (foto Adnkronos)
23 settembre 2026 | 18.16
Redazione Adnkronos
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“Abbiamo già parlato con il ministro, abbiamo affrontato l'argomento anche nelle altre manovre di bilancio. Naturalmente il ministro fa ciò che ritiene opportuno, a tutela dei conti del nostro Paese”. Ha dichiarato Sandra Savino, sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze, intervenuta all'evento a Roma “Investire nella crescita: perché superare la Sugar tax e nuove tasse”, promosso da Assobibe. Al tavolo istituzioni, forze politiche e imprese, riunite per fare il punto sugli effetti della misura per il settore e per l’indotto.

“Per dare una certezza alle imprese è necessario che questi rinvii non diventino proroghe strutturali”, ha aggiunto Savino. “L’impresa per fare programmazione ha necessità di certezze e quindi è chiara la linea che Forza Italia ha sempre avuto nei confronti di questa sugar tax: il nostro è un obiettivo di annullamento della tassa”.

Quanto ai tempi per arrivare a una decisione, la sottosegretaria ha spiegato che il governo ha avuto a disposizione un periodo significativo per valutare la questione. “Ci siamo presi il tempo dall’approvazione della legge di bilancio dell’anno scorso. Abbiamo avuto un congruo tempo di ragionamento”, ha detto Savino, sottolineando però che “questo governo ha subito anche diverse disavventure nel suo procedere” e che vi sono “tante situazioni anche di criticità”.

“Adesso affronteremo questo tema, cominceremo a parlarne in maniera più approfondita con il ministro”, ha proseguito Savino, ribadendo quindi la posizione sul provvedimento: “La nostra linea è sempre quella di togliere le sovraccariche”. La Sugar tax, salvo ulteriori interventi legislativi, è prevista in vigore dal 1° gennaio 2027.

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Sugar tax Fisco Mef
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