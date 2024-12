Manca poco all’ultima estrazione settimanale della lotteria degli scontrini, in calendario venerdì 27 dicembre.

Mentre si attende che venga stabilita la data per l’estrazione annuale, con il maxi premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e da un milione di euro per l’esercente, può essere utile riepilogare come controllare i biglietti vincenti.

Per sapere se i biglietti collegati agli scontrini di acquisti effettuati diano diritto ai premi in palio si può controllare i post della pagina Instagram della Lotteria degli scontrini, verificare l’area pubblica del Portale Lotteria o accedere all’area privata dello stesso portale.

In alternativa si può attendere l’eventuale comunicazione dell’Agenzia delle Dogane tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

Lotteria degli scontrini: l’ultima estrazione settimanale in attesa di quella annuale

Venerdì 27 dicembre è in calendario l’ultima estrazione settimanale della lotteria degli scontrini del 2024.

Potrà partecipare chi ha effettuato acquisti nella settimana precedente, pagando con mezzi di pagamento tracciati.

In palio ci sono:

●5 premi da 25.000 euro per gli acquirenti;

●5 premi da 5.000 euro per i negozianti.

Per l’ultima estrazione annuale, che assegna un premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e da un milione di euro per l’esercente, si dovrà ancora attendere che venga stabilita la data.

Per verificare i biglietti vincenti si dovrà fare riferimento agli scontrini ottenuti dopo aver comunicato all’esercente il proprio codice lotteria, che è rilasciato dall’Agenzia delle Dogane tramite l’apposita sezione del portale Lotteria degli scontrini.

Ma come si può verificare l’eventuale vincita? Ci sono diverse possibilità per controllare i biglietti vincenti.

Lotteria degli scontrini: come controllare i biglietti vincenti e come riscuotere i premi

I biglietti vincenti delle estrazioni della lotteria degli scontrini vengono pubblicati settimanalmente tramite la pagina Instagram della Lotteria degli scontrini.

Chi volesse può verificare se ha vinto qualche premio tramite l’importo dello scontrino e il relativo codice univoco.

Lo stesso controllo può essere effettuato tramite l’area pubblica del Portale Lotteria, alla sezione “estrazioni”.

Per una verifica rapida sugli scontrini che partecipano alle estrazioni e sull’eventuale vincita di premi si può utilizzare l’area riservata dello stesso portale.

Per l’accesso si potranno utilizzare le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.

Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, si dovrà scegliere se proseguire la navigazione:

●nell’area acquirente;

●nell’area esercente.

Si potrà poi raggiungere la sezione “Il mio calendario estrazioni” in cui si possono controllare le partecipazioni alle estrazioni e gli eventuali biglietti vincenti.

Infine si può attendere l’eventuale comunicazione della vincita da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Verrà effettuata dopo le estrazioni tramite PEC, posta elettronica certificata, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli acquirenti riceveranno l’email tramite PEC se hanno fornito l’indirizzo all’interno della sezione “i miei dati personali” dell’area riservata del Portale Lotteria. In alternativa, se l’indirizzo non è stato comunicato, non risulta attivo o se la casella risulta piena al momento della comunicazione, viene inviata una raccomandata AR all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria.

In caso di vincita, gli esercenti riceveranno una comunicazione all’indirizzo PEC disponibile sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) o tramite raccomandata AR al domicilio fiscale (se l’indirizzo di posta elettronica non è attivo o la casella è piena al momento della comunicazione).

Una volta ricevuta la comunicazione, i vincitori hanno 90 giorni di tempo per recarsi presso l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente sulla base della residenza o del domicilio fiscale. Per il ritiro del premio è necessaria l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento.

Lotteria degli scontrini istantanea: si attende ancora per l’avvio

Un’ulteriore modalità per la vincita dei premi, attualmente non ancora operativa, è la lotteria degli scontrini istantanea.

Rispetto alla modalità ordinaria consisterà in una versione semplificata in cui per partecipare non sarà necessario fornire il proprio codice lotteria: ogni scontrino sarà dotato di un codice bidimensionale, o QR-code, generato automaticamente. Tale codice permetterà una verifica rapida del biglietto vincente.

In questo caso il controllo potrà essere effettuato scansionando il QR-code con l’app “Gioco Legale”, a cui accedere tramite le credenziali SPID e CIE.

Il premio potrà essere ottenuto entro 30 giorni di tempo e il vincitore verrà avvertito da una notifica dell’app.