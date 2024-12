Anche nella parte finale del 2024 continuano le estrazioni della lotteria degli scontrini. Le date da segnare in agenda e i premi in palio.

Anche se è uscita dai riflettori, la lotteria degli scontrini prosegue nella parte finale dell’anno.

Tre sono le date da segnare in agenda per chi intende partecipare alla riffa di Stato per il contrasto dell’evasione: il 12, il 19 e il 27 dicembre 2024.

In palio ci sono diversi premi sia per gli acquirenti che per gli esercenti, nelle estrazioni settimanali e mensili. È ancora da definire la data per l’estrazione annuale.

Il punto sul calendario di fine anno, sui premi in palio e su come partecipare.

Lotteria degli scontrini: il calendario delle estrazioni di fine anno e come partecipare

Si avvicinano le festività natalizie e gli acquisti di regali o altre spese, se effettuate con mezzi di pagamento tracciati, permettono di partecipare alla lotteria degli scontrini che sta per tagliare il traguardo del quarto anno.

Lo strumento ha l’obiettivo di contrastare l’evasione, dando la possibilità agli acquirenti di ottenere biglietti con cui poter vincere premi in denaro con l’emissione dello scontrino.

Le estrazioni sono in calendario anche alla fine del 2024. Sono tre i diversi tipi di estrazione, così come le date da segnare in agenda:

● settimanale;

● mensile;

● annuale.

Il 12 dicembre è la prossima data in calendario ed è prevista sia l’estrazione settimanale che quella mensile. Le successive due date, quella del 19 e del 27 dicembre, sono invece in programma esclusivamente estrazioni settimanali.

Per partecipare si deve effettuare acquisti con pagamento tracciato, mostrando il codice lotteria al momento dell’acquisto. Le estrazioni interessano esclusivamente i contribuenti maggiorenni, residenti in Italia, che ottengono un biglietto per ogni euro speso.

Il codice lotteria è rilasciato dall’Agenzia delle Dogane tramite l’apposita sezione del portale Lotteria degli scontrini. Il contribuente dovrà fornire esclusivamente il proprio codice fiscale.

Una volta ottenuto il codice lotteria si dovrà mostrare prima dell’emissione dello scontrino, in modo tale che i dati potranno essere trasmessi in automatico dal negoziante all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Dogane.

Lotteria degli scontrini: i premi in palio

Come anticipato, il calendario della lotteria degli scontrini è composto da estrazioni settimanali e mensili. Deve ancora essere stabilita la data dell’estrazione annuale.

Per ciascuna estrazione viene assegnato un diverso numero di premi e con importi differenti, sia agli acquirenti che agli esercenti.

Nello specifico, ogni settimana di giovedì, sono assegnati:

● 5 premi da 25.000 euro per gli acquirenti;

● 5 premi da 5.000 euro per i negozianti.

Ogni secondo giovedì del mese è in programma l’estrazione mensile, che si aggiunge a quella settimanale prevista per quel giorno.

In questo caso sono attribuiti:

● 10 premi da 100.000 euro per chi compra;

● 10 premi da 20.000 euro per i venditori.

Alle estrazioni settimanali e mensili si affianca l’estrazione annuale, la cui data non è ancora stata stabilita dall’Agenzia delle Dogane.

In questo caso è attribuito un premio:

● di 5.000.000 di euro per l’acquirente con il biglietto vincente;

● di 1.000.000 di euro per l’esercente.

Lotteria degli scontrini istantanea: si attende ancora per l’avvio

Alla tradizionale lotteria degli scontrini, giunta al termine della sua quarta edizione, si aggiungerà la cosiddetta “lotteria degli scontrini istantanea”.

Si tratta di una versione semplificata in cui per partecipare non sarà necessario fornire il proprio codice lotteria, in quanto ciascuno scontrino sarà dotato di un codice bidimensionale che si potrà usare per una verifica rapida del biglietto vincente.

Il codice bidimensionale, o QR-code, sarà generato automaticamente nello scontrino o nel documento fiscale e permetterà di verificare se i biglietti sono vincenti.

Al momento, tuttavia, la nuova modalità è ancora in standby. La misura rientra tra quelle di attuazione del PNRR.

Devono essere tuttavia approvati uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, per stabilire le modalità della lotteria.

Le regole operative sono state definite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 gennaio 2023, che ha stabilito come adeguare i registratori di cassa telematici per l’emissione del codice bidimensionale.

Una volta attiva la lotteria degli scontrini istantanea la verifica potrà essere effettuata scansionando il QR-code con l’app “Gioco Legale”, a cui si potrà accedere con le credenziali SPID e CIE.

Una notifica dell’app avviserà dell’eventuale vincita. Tramite la compilazione di un questionario verrà inoltre fornito il codice bidimensionale che permetterà di ottenere il premio entro 30 giorni di tempo.