Premi di produttività: detassazione quasi totale fino a 5.000 euro

Con le ultime novità della Manovra 2026, la tassazione dei premi di produttività arriva all’1 per cento: le regole per applicare la flat tax ai bonus riconosciuti ai dipendenti fino a 5.000 euro

22 gennaio 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
Per il 2026 e il 2027 la tassazione sui premi di produttività e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa è quasi azzerata: la Manovra appena approvata, infatti, ha messo in campo una flat tax dell’1 per cento per le somme erogate ai dipendenti fino a 5.000 euro.

Le novità, che potenziano la detassazione già esistente, rientrano nel pacchetto di misure messo a punto con la Legge di Bilancio 2026 per alleggerire il peso del Fisco sugli stipendi.

Premi di produttività: detassazione potenziata con la Manovra 2026

A regolare la detassazione per i premi di risultato e le forme di partecipazione agli utili è l’articolo 1, commi da 182-189, della L. n. 208 del 2015.

La normativa prevede, nel rispetto di particolari requisiti e procedure, la possibilità di applicare una imposta alternativa all’IRPEF e alle relative addizionali comunali e regionali che risulta più vantaggiosa.

A regime la flat tax per le forme di partecipazione agli utili e per i bonus erogati ai dipendenti per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione è pari al 10 per cento.

Dopo una prima revisione al ribasso (5 per cento), la Manovra l’ha ulteriormente ridotta all’1 per cento per il 2026 e il 2027, innalzando anche l’importo massimo a cui è applicabile. Il limite, fissato dalla normativa a 3.000 euro, per quest’anno e per il prossimo passa a 5.000 euro.

Come funziona la flat tax sui premi di produttività: requisiti e procedure

Non cambiano, invece, i requisiti da rispettare. La flat tax resta accessibile solo se datori di lavoro e dipendenti rispettano precise condizioni:

● il lavoratore o la lavoratrice non deve aver superato il limite di 80.000 euro di reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente;

● i risultati raggiunti alla base del premio devono essere misurabili e verificabili con i criteri definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto interministeriale del 25 marzo 2016;

● le somme oggetto di detassazione devono essere erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, da rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, che devono essere regolarmente depositati.

Queste regole, di conseguenza, non si applicano alla generalità dei bonus riconosciuti ai dipendenti. Bisogna distinguere, infatti, il trattamento previsto per i cosiddetti fringe benefit che possono essere riconosciuti anche senza particolari accordi e sono esclusi dalla tassazione fino a 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli o figlie a carico).

In linea con quanto stabilito dalla normativa, la flat tax si applica in via automatica: il dipendente non deve presentare alcuna richiesta. Solo se decide di rinunciare alla tassa piatta, scegliendo di applicare le regole ordinarie, deve comunicarlo in maniera scritta al datore di lavoro.

premi di produttività detassazione flat tax L. n. 208 del 2015
