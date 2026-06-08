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Fondazione Cariplo: "Bene iniziativa Intesa Sp, crea valore per soci e Paese"

Fondazione Cariplo:
08 giugno 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Fondazione Cariplo esprime un grande apprezzamento per l’iniziativa presa da Intesa Sanpaolo. Una scelta che guarda alla creazione di valore in primo luogo per gli azionisti, ma anche per le imprese e i clienti del Gruppo e per l’intero Paese. L’attenzione al risparmio dei cittadini e la sensibilità manifestata concretamente verso i temi sociali da Intesa Sanpaolo rappresentano per Fondazione Cariplo un elemento di importanza strategica. Traguardare inoltre l’Europa come teatro di confronto è inevitabile e il Gruppo guidato da Carlo Messina ha le carte in regola per farlo con forza e autorevolezza. Il nostro ruolo di azionisti di rilievo verrà esercitato per sostenere un’iniziativa il cui valore il mercato saprà di certo riconoscere” Lo sottolinea Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, commentando l’annuncio dell’Opas reso noto questa mattina da Intesa Sanpaolo.

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banche risparmio imprese clienti Paese Europa
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