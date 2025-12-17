Fondazione Fiera Milano, archivio fotografico in distribuzione su Mondadori Portfolio

Fondazione Fiera Milano annuncia l'inizio della collaborazione con Mondadori Portfolio per la distribuzione in esclusiva del suo prezioso archivio fotografico. Dalla sua fondazione nel 1920, anno della prima Fiera Campionaria, l'Ente Fiera ha documentato oltre cento anni di storia italiana attraverso fotografie, cataloghi, manifesti e materiali di comunicazione, sia fisici che digitali.

Queste testimonianze visive rappresentano l'evoluzione della storia sociale e produttiva italiana. Il fascismo, l'autarchia, l'economia tra le due guerre, la ricostruzione, il miracolo economico, l'internazionalizzazione, la nascita del made in Italy ma anche le crisi che hanno attraversato il Paese e scosso il suo sistema economico. Il luogo Fiera è stato una finestra sul mondo e sul futuro, il teatro dove ha preso forma la collaborazione tra creatività e industria, dove la modernità irrequieta e feconda del progresso ha finito col cambiare profondamente la società e suoi stili di vita. Questo, e molto altro, è l'archivio storico di Fondazione Fiera Milano.

Un primo significativo nucleo di circa diecimila immagini in bianco e nero, dagli anni '20 al 1966, è già disponibile alla pagina https://search.mondadoriportfolio.com/offer/66895