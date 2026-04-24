Fondazione Fiera Milano, missione a New York con Regione Lombardia

Fondazione Fiera Milano ha partecipato alla missione istituzionale a New York promossa dalla Regione Lombardia, guidata dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso e dal sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo. L'iniziativa ha l’obiettivo di promuovere le eccellenze del sistema lombardo, rafforzare le collaborazioni in ambiti strategici e favorire l’attrazione di investimenti, attraverso un programma di incontri con istituzioni, stakeholder e rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale statunitense.

Nel corso della missione, Fondazione Fiera Milano ha preso parte ai principali momenti di confronto, tra cui il Business round table della National italian american foundation (Niaf) e il convegno organizzato insieme al Consolato generale d'Italia a New York e alla Transatlantic harmonic foundation, che ha coinvolto agenzie di sviluppo economico e rappresentanti di diversi Stati della East coast. Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di dialogo con interlocutori internazionali, per favorire percorsi di sviluppo condiviso e rafforzare le relazioni tra il sistema lombardo e il mercato statunitense anche attraverso momenti di confronto per lo sviluppo di possibili collaborazioni con realtà di primo piano come il Jakob K. Javits convention center, il principale centro fieristico e congressuale di New York, tra i più rilevanti negli Stati Uniti, e con la sua presidente Joyce Leveston.

"La partecipazione a questa missione -commenta il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti- è un’occasione concreta per rafforzare un percorso di dialogo e sviluppo internazionale, oggi sempre più necessario per Fiera Milano e Fondazione Fiera Milano, e per creare nuove opportunità di collaborazione e crescita attraverso il confronto diretto con partner e mercati strategici, per la quale ringrazio la Regione".

"Milano e la Lombardia -prosegue Bozzetti- sono oggi hub internazionali capaci di attrarre investimenti e generare connessioni tra imprese e mercati, anche grazie a grandi eventi globali come i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 e alle manifestazioni fieristiche, che rappresentano una leva fondamentale per la promozione e lo sviluppo del made in Italy nel mondo".

In questo contesto, "il confronto con interlocutori internazionali è anche l’occasione per presentare progetti concreti di sviluppo nei settori dell’entertainment e della formazione, a partire dalla realizzazione del Live Dome, il nuovo grande spazio per eventi che nasce dall’eredità olimpica e che consentirà di ospitare fino a 40.000 persone e della Milan ice fiera arena, la struttura temporanea destinata a ospitare il palazzetto del ghiaccio da circa 4.000 posti che sorgerà a fieramilano, Rho, al rafforzamento delle attività di Accademia Fondazione Fiera Milano".

"In uno scenario geopolitico complesso -conclude Bozzetti- questi incontri rappresentano un esempio concreto di diplomazia economica, fondamentale per attrarre investimenti e rafforzare relazioni strutturate. In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con Agenzia Ice per portare a Milano nel prossimo ottobre Ces unveiled, tappa europea della Road to Ces, il principale evento fieristico mondiale per l'innovazione tecnologica che si svolge a Las Vegas".