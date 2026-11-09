Fondazione Fiera Milano: "Pronti ad accogliere sede Onu"

“Come Fondazione Fiera Milano siamo pronti a collaborare, abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa richiesta e siamo disponibili anche ad accogliere nei nostri perimetri fieristici la nuova sede” di un pilastro Onu per l’Ai.

Lo ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, a margine del lancio del progetto promosso da American Chamber of Commerce in Italy, Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza. “La candidatura di Milano a sede dell’intelligenza artificiale dell’Onu riveste una particolare importanza, non solo perché abbiamo tutte le possibilità di poterlo essere, visto lo straordinario ecosistema che c’è a Milano e che riunisce università, ricerca e impresa con la capacità di attrarre grandi eventi, ma soprattutto perché Milano e l’Italia hanno sempre rappresentato la culla dell’umanesimo e quindi possono garantire che l’intelligenza artificiale sia governata dall’intelligenza umana, perché la tecnologia è importante soltanto se migliora la vita dell’uomo e quindi dev’essere governata necessariamente dall’intelligenza umana”, ha evidenziato Bozzetti.