circle x black
Cerca nel sito
 

Food: Con Mulino Bistrò si fa colazione tutto il giorno

02 ottobre 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Mulino Bianco allunga la colazione oltre il tempo del risveglio per rispondere alle rinnovate esigenze degli italiani. 1 su 3, infatti, si concede una vera e propria colazione fuori dagli schemi temporali tradizionali, secondo un'indagine AstraRicerche condotta per il brand. Un'abitudine che oggi si trasforma in realtà con il primo Mulino Bistrò, a Milano, nel cuore del quartiere Isola. Dal 2 all'11 ottobre, lo spazio è aperto dalle otto del mattino alle otto di sera per vivere la "Mulino Breakfast Week" anche grazie a un percorso immersivo che richiama il concept "Dove la natura è una storia buona".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme
Due alpinisti bloccati sul Dente Gigante in Valle d'Aosta, le immagini dei soccorsi
Calcio, Buonfiglio: "Giunta su commissariamento Figc convocata il 6 ottobre" - Video
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza