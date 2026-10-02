Food: Con Mulino Bistrò si fa colazione tutto il giorno

Mulino Bianco allunga la colazione oltre il tempo del risveglio per rispondere alle rinnovate esigenze degli italiani. 1 su 3, infatti, si concede una vera e propria colazione fuori dagli schemi temporali tradizionali, secondo un'indagine AstraRicerche condotta per il brand. Un'abitudine che oggi si trasforma in realtà con il primo Mulino Bistrò, a Milano, nel cuore del quartiere Isola. Dal 2 all'11 ottobre, lo spazio è aperto dalle otto del mattino alle otto di sera per vivere la "Mulino Breakfast Week" anche grazie a un percorso immersivo che richiama il concept "Dove la natura è una storia buona".