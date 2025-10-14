circle x black
Cerca nel sito
 

Food:  Fabbrino (Fruttagel), 'Non è sempre facile diffondere concetto di dieta alimentare"

14 ottobre 2025 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"È chiaro che il promuovere il concetto di dieta alimentare risulta magari più semplice per le imprese che operano negli strati più bassi della piramide alimentare", indicata dalla dieta mediterranea. "Molto più complicato è invece per quelle aziende che operano in quei mercati che man mano si avvicinano ai vertici della piramide, dove certi alimenti dovrebbero essere consumati con minore frequenza. A dirlo all'Adnkronos è Stanislao Fabbrino, Amministratore delegato Fruttagel, in occasione della XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza