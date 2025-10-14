Food:  Fabbrino (Fruttagel), 'Non è sempre facile diffondere concetto di dieta alimentare"

"È chiaro che il promuovere il concetto di dieta alimentare risulta magari più semplice per le imprese che operano negli strati più bassi della piramide alimentare", indicata dalla dieta mediterranea. "Molto più complicato è invece per quelle aziende che operano in quei mercati che man mano si avvicinano ai vertici della piramide, dove certi alimenti dovrebbero essere consumati con minore frequenza. A dirlo all'Adnkronos è Stanislao Fabbrino, Amministratore delegato Fruttagel, in occasione della XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi).