Food: Gentile (Easy Coop), 'Con IA opportunità di scoprire alimenti più vicini a dieta mediterranea'

14 ottobre 2025 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"L'intelligenza artificiale ormai è concreta, si pratica. Cogliere le opportunità che derivano da un suo utilizzo intelligente può rappresentare, soprattutto per il consumatore che acquista su siti e-commerce, uno strumento per creare dei percorsi di acquisto orientati al mangiar bene o prodotti che incarnano un po' quei principi che la dieta mediterranea, nel senso più ampio, racchiude". Così, Gian Maria Gentile, direttore generale di Easy Coop, partecipando oggi alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, 'La dieta mediterranea come bussola del retail sostenibile', presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi).

